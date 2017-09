STVV-trainer verwacht zware klus tegen Charleroi

STVV gooide in eigen huis nog geen punten te grabbel. Zowel AA Gent, Standard, Waasland-Beveren en Racing Genk beten zich vast in het kunstgrasveld. In de beker trokken de Kanaries er aan het langste touw tegen OHL. Of STVV dat ook tegen Sporting Charleroi wordt afwachten.

Charleroi - KV Kortrijk 1-0

Moeskroen - Charleroi 2-5

Charleroi - Anderlecht 2-0

RC Genk - Charleroi 0-1

Charleroi - Zulte Waregem 3-2

Standard - Charleroi 0-0

Charleroi - Waasland-Beveren 2-2

Charleroi - Club Brugge 1-2







Charleroi heeft een +7 doelsaldo (15-8), waar STVV aan +1 zit (11-10). Kaveh Rezaei is de beste doelschutter bij de Zebr'as met vier treffers. Yohan Boli trokf ook vier keer raak, maar de Ivoriaanse spits is niet inzetbaar ( lees meer ).

Jonas De Roeck zag zijn ploeg vorige zaterdag naast de punten grijpen bij KV Mechelen (2-0). Op Stayen doen de Kanaries het beter dan op verplaatsing."We waren minder scherp tegen Mechelen, maar ik zag er ook goede punten", stelt de trainer via het clubkanaal. "De jongens hebben deze week scherp getraind. Het is een ideaal moment om die nederlaag weg te werken. Maar Charleroi is een heel sterke ploeg, die al jaren veel stabiliteit brengt."De Zebra's tellen een punt meer. Al loopt het de jongste matchen wat minder vlot voor het team van Felice Mazzu. Na een 15 op 15 volgden twee draws en een nederlaag. Charleroi heeft dus ook wat goed te maken.