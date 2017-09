"Daarom kreeg Frutos vier wedstrijden de tijd"

Na het debacle tegen Celtic Glasgow in de Champions League lijkt Nicolas Frutos zijn ambities als T1 op te mogen bergen. Hein Vanhaezebrouck staat klaar om over te nemen. De gesprekken lopen mogelijk al langer, hoewel Michel Louwagie en Hein Vanhaezebrouck dit ontkennen.



"Je moet de uitspraken van Louwagie en Vanhaezebrouck met een korreltje zout nemen. Hein zei dat hij nog geen contact had met andere clubs ... . Ja goed, zijn manager (Mogi Bayat, red.) natuurlijk wel", stelt analist Marc Degryse bij Sporza.



Ook de communicatie vanuit het Astridpark kon beter. "Herman Van Holsbeeck zei dat ze Frutos een eerlijke kans van vier wedstrijden gingen geven. Maar dat is ook gewoon om de aandacht af te leiden. Ze wilden zo tijd winnen: de zaken met AA Gent oplossen, zodat Vanhaezebrouck zijn handen vrij heeft."



MK