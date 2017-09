Francky Dury: "Plan behoorlijk goed uitgevoerd"

Na de pijnlijke thuisnederlaag tegen OGC Nice verloor Zulte Waregem ook zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. Lazio Roma was met 2-0 te sterk voor Essevee.



"We hadden een plan en dat hebben we behoorlijk goed uitgevoerd", zei Francky Dury bij Sporza. "We wilden na 60 minuten niet uitgeschakeld zijn. Bij een 1-0-stand was alles nog mogelijk."



"Onze tweede helft was veel beter, ook dankzij onze wissels. Maar ik had er voor gekozen om wat te roteren. We moeten dat doen, want Olayinka en Kaya hebben al bijna alles gespeeld."



"Misschien waren we een beetje onder de indruk en dat lege stadion gaf je ook een apart gevoel. Maar we hadden wel enkele grote en kleine kansen en zijn tot het einde in de match gebleven. Tegen Nice hadden we alles opengezet en was het 0-3 bij de rust. Ofwel speel je mee en ben je dan al uitgeteld, ofwel heb je een plan."







MK