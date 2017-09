"Manchester United wil derde Rode Duivel halen"

Na zes speeldagen voeren Manchester United en Manchester City de rangschikking aan in de Premier League. Manchester United heeft met Romelu Lukaku en Marouane Fellaini twee Rode Duivels op de loonlijst staan. In januari komt daar mogelijk een derde Belg bij.



Zo zou volgens het Engelse Sky Sports José Mourinho zijn oog hebben laten vallen op Dries Mertens. Om Mertens weg te plukken bij Napoli zullen de Engelsen de portefeuille moeten opentrekken. De 30-jarige Mertens heeft nog een contract tot medio 2020.



Dries Mertens maakte vorig seizoen 28 doelpunten in de Serie A.



MK