"Eden Chazard mag 'cheaten' bij Chelsea"

Eden Hazard stond in de basis tegen Atlético Madrid. Volgens ex-verdediger Rio Ferdinand moet de 26-jarige Rode Duivel niet al te veel verdedigend werk opknappen bij 'The Blues' in de toekomst.



"In topteams heb je vaak één speler die toestemming heeft om te 'cheaten'. Hij is de jongen die je die toestemming moet geven. Wij hebben dat bij Manchester ook met Ronaldo gedaan, om hetgeen hij kan leveren in de voorhoede", aldus Rio Ferdinand bij BT Sport.



Ferdinand was onder de indruk van de prestatie van Hazard. "We vroeger ons voor de wedstrijd af: kan hij op dit niveau presteren? Meteen gaf hij ons het antwoord. De hele wedstrijd had ik het gevoel dat hij fantastisch was in alles wat hij deed. Deze jongen geeft je hoop."









MK