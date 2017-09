Francky Dury: "We moeten tevreden zijn"

Zulte Waregem verloor ook de tweede groepswedstrijd in de Europa League. Lazio Roma bleek met 2-0 te sterk voor Essevee. Ondanks de nederlaag was Francky Dury positief achteraf.



"Dit zijn ook fantastische leermomenten. Enkele jongens zijn ontgoocheld, maar we moeten tevreden zijn. We moeten bouwen. We zijn over een grens geweest en volgende keer proberen we dat weer te doen", aldus Dury tegenover Sporza.



Zondag komt Sporting Lokeren op bezoek in het Regenboogstadion.



MK