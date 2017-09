Nieuwe trainer AA Gent moet in het profiel passen

© www.voetbalbelgie.be - DC

Hein Vanhaezebrouck nam afscheid bij AA Gent en gaat bij RSC Anderlecht - nog niet officieel - aan de slag. Bij de Buffalo's is het wachten op witte rook. Wie wordt de nieuwe trainer?



Felice Mazzu is de vragen over zijn toekomst beu. "Ik heb met niemand contact, al jaren niet", stelde de Italo-Belg op een persbabbel. De directie beklemtoonde nogmaals dat Mazzu niet kan vertrekken in de loop van het seizoen.



In het hedendaagse voetbal is alles en iedereen te koop, een contract is slechts een contract. Mazzu koestert Sporting Charleroi echter. Hij wil er zeker niet met slaande deuren vertrekken.



"De voorbije drie jaar hebben we met ons voetbal zoveel abonnementen verkocht en zoveel goodwill gecreëerd bij publiek en analisten. Die lijn willen we doortrekken. We willen een coach die attractief voetbal brengt", stelt AA Gent-voorzitter Ivan De Witte in Het Nieuwsblad.



"Het moet iemand zijn met een duidelijk concept en die de spelers dat concept ook kan laten úítvoeren. Ook moet hij een sterke persoonlijkheid hebben. We hebben een heterogene spelersgroep, met veel nationaliteiten."