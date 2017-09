Vanderhaeghe toch naar Anderlecht?

Hein Vanhaezebrouck wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. Het is alleen nog wachten op de officiële bekendmaking. De voormalige coach van KV Kortrijk, Racing Genk en AA Gent mag een nieuwe technische staf samenstellen.



Zo duikt ook de naam van Yves Vanderhaeghe op. Hij was bij KV Kortrijk assistent van Hein Vanhaezebrouck, die een sterke staf wil samenstellen bij Anderlecht.



Karim Belhocine wordt ook genoemd als mogelijke T2. Die was nog speler bij Kortrijk toen Vanhaezebrouck er trainer was. Vanhaezebrouck probeerde Belhocine naar AA Gent te halen. Belhocine bleef en mocht er zijn kans gaan als trainer.

DC