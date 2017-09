Berrier haalt KV Kortrijk - KV Oostende

© www.voetbalbelgie.be - DC

KV Oostende staat met 2 op 24 helemaal onderaan in de Pro League. De bekerzege tegen Union St-Gilloise en het gelijkspel tegen Racing Genk zorgt voor hoop.



Zaterdagavond moet Adnan Custovic met zijn spelers op puntenjacht in Kortrijk, dat zeven punten meer telt. Franck Berrier (hamstrings) sloot gisteren terug bij de groep aan en is inzetbaar in het Guldensporenstadion.



Mathias Bossaerts en Richairo Zivkovic zijn er nog niet terug bij.