Botaka: "Terugval STVV geen verrassing"

© www.voetbalbelgie.be - DC

STVV leed een 0-1 nederlaag tegen Sporting Charleroi. Jordan Botaka weet wat er fout liep tegen de Zebra's.



Van onze reporter op Stayen



"Verliezen doet pijn, en zeker als je er zo hard voor gewerkt hebt", stelde de flankspeler na afloop. "We wisten dat er na onze sterke start een terugval zou volgen. We grijpen in de jongste twee duels naast de punten. Dat is jammer."



"De doelman van Charleroi (Penneteau, nvdr.) hield hun enkele keren overeind. Die gelijkmaker zat er zeker in en zou zeker verdiend geweest zijn. We misten ook meerdere spelers in de aanval, dat voelde je."



"We moeten nu hard blijven werken. De oudere spelers moeten de jongeren op sleeptouw nemen; rustig blijven en zo verder doen."