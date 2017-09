De Roeck: "Tevreden over reactie van STVV"

© www.voetbalbelgie.be - DC

Jonas De Roeck miste vijf offensief ingestelde aanvallers. Dat woog door in de thuismatch tegen Charleroi. Na de 0-1 van Mamadou Fall was STVV vooral gevaarlijk vanop afstand. De gelijkmaker kwam er niet.



Van onze reporter op Stayen



"We hebben vandaag niet gekregen wat we verdienden. In de eerste helft leden we te snel balverlies. Na de rust kwamen zij snel op voorsprong, wat natuurlijk geen ideaal scenario was", stelde Jonas De Roeck.



"Ik ben tevreden over de reactie van mijn ploeg. Charleroi draait toch al jaren in Play-off 1 mee. Het is een heel solide ploeg. We drukten vooruit en probeerden in hun zestien meter te geraken. We vingen hun counters ook goed op. We hadden enkele kansen, maar we maakten ze niet af, of de bal viel niet goed."



"We moeten op de ingeslagen weg verder gaan. Vandaag kregen we te weinig, maar als we verder doen hebben we op het einde van het seizoen de punten die we verdienen."