Mazzu: "Als Charleroi te mooi voetbal wil brengen"

Sporting Charleroi maakte de 1-2 nederlaag tegen Club Brugge goed met een 0-1 zege in Sint-Truiden. De eerste ploeg die dit seizoen op Stayen punten pakt!



Van onze reporter op Stayen



"Voor het vertrouwen en het moreel is het goed dat we hier winnen", vertelde Felice Mazzu tevreden. "Ik ben heel tevreden met deze drie punten."



"Op dat kunstgrasveld is het aanpassen, dat zal elke trainer zeggen. Gelukkig kwamen wij op voorsprong. Daarna bracht ik een tweede aanvaller in, om aan mijn spelers duidelijk te maken dat ze niet mochten inzakken."



"We moeten onze doelman Nicolas Penneteau dankbaar zijn. Hij speelde een uitstekende match, met enkele prima reddingen."



"We hebben goed gereageerd na de vorige matchen. Ons spel was minder goed, maar dat is waar ik altijd op hamer: als Charleroi te mooi wil spelen verliezen we punten. Vandaag speelden we veel efficiŽnter, zakelijker, en pakken we de drie punten mee."