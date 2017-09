Grijpt Anderlecht naast Vanhaezebrouck?

Na zijn afscheid bij AA Gent was de vraag: hoe snel stelt Anderlecht Hein Vanhaezebrouck voor als nieuwe trainer. Na de mondelinge overeenkomst volgde bedenktijd. Anderlecht zou niet de enige kandidaat zijn.

Bij Ajax wordt Marcel Keizer in vraag gesteld. Na de thuisnederlaag tegen Vitesse spuwden de supporters hun gal uit op de sociale media. Niet alleen Keizer moest het ontgelden, ook het bestuur en de sportieve cel kregen de volle lading.Zondag zou het D-Day zijn. Als Ajax niet wint tegen Heerenveen zou het wel eens afgelopen kunnen zijn.Heerenveen is uitstekend bezig en staat op de tweede plaats. Dat belooft dus een zware klus te worden voor Ajax."Wij gaan winnen van Heerenveen, dus ja, dan sta ik volgende week nog gewoon voor de groep", stelt Keizer tegenover AT5.Maar wat als Ajax een nieuwe nederlaag zou lijden? Volgens een aantal Nederlandse media eindigt het verhaal van Marcel Keizer dan bij de Ajacieden. Hein Vanhaezebrouck behoort tot de kandidaat-opvolgers. Ajax toonde eerder al belangstelling voor Vanhaezebrouck.Anderlecht maakte vrijdag publiek dat Vanhaezebrouck enkele bedenktijd vroeg.Een tactische zet? Want Vanhaezebrouck kreeg de volle lading van de fans van AA Gent, omdat hij een dag na zijn vertrek al bezig was met Anderlecht. Of speelt Ajax echt mee?