AA Gent klampt zich vast aan het verleden

Zondag is het Club Brugge-AA Gent. De Slag om Vlaanderen. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt liefst vijftien punten, na acht speeldagen. Bij de Buffalo's zagen ze ook nog Hein Vanhaezebrouck vertrekken.



Peter Balette moet de spelersgroep klaarstomen voor de trip naar het Jan Breydelstadion. Club Brugge telt in eigen huis het maximum van de punten en barst van het vertrouwen.De Limburger is niet aan zijn proefstuk toe. In 2014 moest hij ook tegen Club Brugge aan de bak. Balette realiseerde toen een 10 op 12.Balette was trainer bij Kabouters Opglabbeek, Verbroedering Meerhout, Heusden-Zolder en KVSK United. Hij werkte daarna als assistent bij Club Brugge (2007-2011), Standard 2011-2013), AA Gent (2013-2015) en Racing Genk (2015-2016). Hij keerde vorig jaar terug naar de Ghelamco Arena.