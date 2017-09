Preud'homme: "Iedereen slikt wat Hein Vanhaezebrouck zegt"

Michel Preud'homme besloot na drie seizoenen af te zwaaien bij Club Brugge. Hij was toe aan rust. Een sabbatjaar. Het voetbal laat Preud'homme niet koud. Het ontslag van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent ook niet.

"Toen ik trainer werd van Club Brugge stelde ik vast dat iedereen in België, op Hein (Vanhaezebrouck, red.) na, 4-3-3 speelde. Al in mijn eerste seizoen varieerde ik met een 3-4-3, zoals AA Gent. De reden is heel eenvoudig: een systeem met drie achterin verplicht elke tegenstander die 4-3-3 speelt om zich aan te passen - als je dat niét doet, loop je negentig minuten achter de bal”, zegt Preud'homme bij HLN.

"Hein heeft dat gelanceerd, en aangezien in België iedereen slikt wat Hein zegt... (grijnst). Toen zijn linksbuiten Moses ­Simon tegen Club heel vaak áchter zijn linksachter Asare stond, heb ik niemand iets horen zeggen..."