'48 uur voor een topduel? Heel onprofessioneel'

Manchester City moet het in de topper tegen Chelsea zonder Sergio Agüero doen. De Argentijnse goalgetter vloog donderdag naar Amsterdam, om een concert bij te wonen. Bij de terugtocht naar de luchthaven belandde de taxi tegen een paal. Agüero brak een rib en is weken uitgeschakeld. Martin Keown fluit Aguëro terug.



Geen politeman

"Wat deed Agüero buiten het land, minder dan 48 uur voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tot nu toe?”, vraagt de voormalige Engelse international zich af bij de Daily Mail."Ook al was dit de laatste wedstrijd van de competitie en City had het kampioenschap al binnen, dan nog zou ik niet blij zijn als hij naar Amsterdam zou gaan, zo vlak voor een wedstrijd.""Natuurlijk is het heel ongelukkig dat hij betrokken is geraakt bij een auto-ongeluk en we mogen blij zijn dat zijn verwondingen niet ernstiger zijn. Maar als profvoetballer, moeten je prioriteiten liggen bij het voetbal. Er is geen ruimte in het schema om even naar een concert te gaan. Aan het einde van het seizoen heb je vier weken vrij en in die tijd mag je doen waar je zin in hebt."Pep Guardiola gaf op zijn wekelijkse persconferentie aan dat hij het nieuws vrijdagochtend pas hoorde. "Ik weet niet wat mijn spelers allemaal uitspoken. Hij reisde met een privé-jet, dus dat is geen probleem. Ik ben geen politieman. Hoe de supporters erover denken? Geen idee. Sommigen zullen er wel een mening over hebben, anderen niet. Maar laten we blij zijn dat zijn verwondingen meevallen. Hij is gezond en hij leeft. Het belangrijkste van alles, is dat hij in orde is. Waarom zou hij zijn excuses aan mij moeten aanbieden? Dat hoeft helemaal niet."Martin Keown vermoedt dat Guardiola niet het achterste van zijn tong laat zien. "Hij kan dan wel zeggen dat het best goed is dat Agüero deze reis maakte, maar ik weet zeker dat hij liever had gehad dat Agüero donderdagavond op tijd op bed lag.""Dit is een enorme aderlating voor Guardiola. Het is een wedstrijd tussen de kampioen en de titelfavoriet. Ik kijk niet raar op als Guardiola het aantal vrije dagen voor zijn spelers inkort vanaf nu. Arsène Wenger gaf ons nauwelijks een dag vrij. Als wij op dinsdag in de Champions League speelden, moesten we ons de volgende dag gewoon melden. Ik snap wel waarom hij dat deed. Het hield ons tegen om Europa in te gaan."