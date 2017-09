Lukaku botst opnieuw op Kane

Romelu Lukaku vindt net als vorig seizoen vlot de weg naar doel. De kans dat hij opnieuw naast de titel van beste doelschutter zal grijpen, is echter reŽel. Harry Kane scoorde twee keer tegen Huddersfield Town. Deze maand trof hij liefst elf keer raak voor Tottenham Hotspur.

Kane deed daar nog twee doelpunten bij in het shirt van de Engelse nationale ploeg.De spits kreeg in en tegen Huddersfield kort voor tijd een publiekswissel. Niet alleen de handjes van de meegereisde fans gingen op elkaar."Het is fantastisch voor hem om dat te voelen", stelt Mauricio Pochettino. "Hij speelde ook geweldig en ik ben blij voor hem. De fans waren sowieso geweldig en de atmosfeer was fantastisch. Het is voor ons heel lekker om in zo'n sfeer te spelen. Dit is precies waarom trainers over de hele wereld hier willen werken."De 24-jarige Harry Kane lukte vorig seizoen 29 doelpunten in de Premier League. Hij zit nu aan zes goals in zeven matchen.Leeftijdsgenoot Romelu Lukaku telde vorig seizoen vier goals minder. De Rode Duivel vond nu ook zes keer de weg naar doel in zeven Premier League-duels.