Chelsea moet uitkijken naar nieuwe trainer

Antonio Conte is bezig aan zijn tweede seizoen bij Chelsea. Volgens The Sunday Times volgt er geen derde. Conte zou zich niet helemaal thuis voelen in Londen en hij is teleurgesteld over de zomermercato.

De Italiaanse coach tekende een driejarig contract op Stamford Bridge en leidde Chelsea naar de landstitel. Conte rekende op een gevoelige kwaliteitsinjectie. Opnieuw meedoen in de titelstrijd, in combinatie met de Champions League, dan heb je een ruime kern nodig.Maar er bewoog weinig bij The Bleus. Dat is niet naar de zin van Antonio Conte, die op belangstelling kan rekenen van meerdere topclubs in Italië. Volgens The Sunday Times staat het besluit van Conte vast: geen derde seizoen bij Chelsea.