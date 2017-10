"Zorgwekkend voor Michy Batshuayi"

Michy Batshuayi lukte de enige treffer in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid. Dat levert de Rode Duivel niet meer speelkansen op.







Batsman

Chelsea kwam 0-1 achter tegen Manchester City. Toen Alvaro Morata de strijd moest staken, koos Antonio Conte niet voor Michy Batshuayi. Hij bracht er met Willian een extra middenvelder in."Als je Willian brengt in plaats van Bathuayi, een pure spits, die tegen Atlético Madrid nog scoorde, dan is dat zorgwekkend voor Batshuayi, maar ook voor Chelsea", zegt ex-spits en analist Ian Wright.De 23-jarige aanvaller verscheen dit seizoen één keer aan de aftrap in de Premier League. Hij mocht drie keer invallen. Samen goed voor 99 speelminuten. Tegen Atlético Madrid luktezijn tweede treffer in de Champions League dit seizoen.