Frutos dropt Kums in de elf tegen Standard

Sven Kums viel tegen Celtic naast de selectie. Nicolas Frutos dropt Kums in zijn elftal voor de Clasico tegen Standard. Leander Dendoncker zal deze keer niet als rechtsachter spelen en ook niet op het middenveld.









De vermoedelijke elf:





Boeckx,



Kara, Dendoncker, Deschacht



Chicpiu, Trebel, Kums, Appiah



Stanciu



Onyekuru, Teodorczyk





Frutos zou in zijn vierde wedstrijd als interim-coach voor een driemansdefensie kiezen.Hanni en Gerkens moeten in de dug-out plaatsnemen. Stanciu en Kums mogen starten.Anderlecht zit met een 12 op 24 in de maag. Standard doet nog minder goed met 9 op 12. Beide ploegen hebben de punten dus hard nodig.