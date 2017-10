Rob Schoofs: "Er zat meer in"

KV Mechelen leek op een nederlaag af te stevenen in Moeskroen, maar in de extra tijd prikte Elias Cobbaut de gelijkmaker binnen. Op aangeven van doelman Colin Coosemans dan nog wel.

Een punt op verplaatsing, tegen de nummer vier, dat is mooi meegenomen. "Achteraf bekeken zijn we wel tevreden met het punt, maar ik vond echt dat er meer in zat", blikt Rob Schoofs terug op de clubsite."Het was weer hetzelfde liedje als zo vaak dit seizoen: de eerste kans van de tegenstander is meteen prijs en we moesten achtervolgen. Dit is vervelend en zo maken we het onszelf steeds erg lastig. Als je de rest van de partij bekijkt, vond ik echt dat we hier meer konden halen."De 23-jarige middenvelder wist op Le Canonnier ook de weg naar doel te vinden. Zijn eerste treffer in het shirt van KV Mechelen."De nul is van het bord en hopelijk ben ik nu vertrokken. Ook het feit dat ik zo mijn steentje kon bijdragen aan de ommekeer doet extra deugd", stelt de voormalige speler van STVV en AA Gent.Malinwa telt nu 8 op 24. Na de interlandbreak loopt het AFAS Stadion vol voor de clash tegen Anderlecht.