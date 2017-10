Cobbaut geniet na van gekke avond

KV Mechelen ging met een 2-0 achterstand en een gemiste strafschop het slotkwartier in op het veld van Excel Moeskroen. Een wedstrijd is echter pas afgelopen bij het laatste fluitsignaal.

Rob Schoofs lukte de aansluitingstreffer, Elias Cobbaut trapte in de extra tijd de gelijkmaker binnen. "Wat een gekke avond! Dat ik vanavond mijn eerste doelpunt in eerste klasse scoor, maar Colin wel met de aandacht gaat lopen maakt me echt niet uit", juicht de 19-jarige linksachter op de clubsite."Op training wring ik vaak kansen de nek om, maar vanavond lukte het toch. Dit is toch een werkpunt voor mezelf, want ik wil scherper zijn voor doel. Dat we vanavond alsnog een punt konden pakken doet wel deugd.""We hadden vooraf gehoopt om hier te winnen, maar gezien de omstandigheden en de plaats van Moeskroen in de rangschikking moeten we tevreden zijn dat we hier een punt konden halen."Voor Elias Cobbaut was het zijn 26ste wedstrijd in de Pro League. Na de interlandbreak volgt een thuismatch tegen Anderlecht.