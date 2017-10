Siebe Schrijvers: "Dubbel gevoel na Eupen-Genk"

Racing Genk moest zaterdag op bezoek bij laagvlieger AS Eupen. De trip naar de Oostkantons leverde slechts één punt op. Geen stap dichter bij de beoogde top zes.



"We kwamen naar Eupen om de drie punten mee naar huis te nemen. Maar in de eerste helft speelden we heel zwak. Dat was niet om over naar huis te schrijven", stelt Siebe Schrijvers via het clubkanaal.



"Bij elke tweede bal waren we te laat, zo kwamen we niet aan voetballen toe. In de tweede helft toonden we dat vechtvoetbal in combinatie met onze kwaliteiten ook kan."



"We zijn er in blijven geloven en kwam twee keer terug. Daar mogen we tevreden over zijn. Toch heerst er ook teleurstelling."



"Als we spelen zoals in de tweede helft, dan zouden we veel matchen moeten winnen", merkt Siebe Schrijvers nog op.



