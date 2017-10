Opnieuw geen speelminuten voor Kevin Mirallas

Geen Radja Nainggolan in de selectie van de Rode Duivels. Kevin Mirallas is er wel bij. Dat is best vreemd, want Mirallas zit al weken op een zijspoor bij Everton. Ook tegen Burnley kwam hij niet aan spelen toe.





Everton draaide vorig seizoen in de subtop mee, nu is het een heel ander verhaal. Na een 0-1 nederlaag tegen Burnley, met Steven Defour als basiskracht, is Everton naar de zestiende plaats afgezakt.De ploeg van Ronald Koeman telt slechts 7 op 21. Alleen Leicester City, Swansea City, Bournemouth en het puntenloze Crystal Palace hangen daar nog onder.Kevin Mirallas hoopte in de zomermercato terug te kunnen keren naar Olympiakos Piraeus. Die transfer kwam er niet.De 29-jarige aanvaller zit dit seizoen nog maar aan 21 speelminuten in de Premier League. Hij mocht even invallen tegen Stoke City en Manchester United. In twee andere duels zat hij op de bank.Zowel tegen Sunderland (League Cup), Bournemouth als en Burnley viel hij naast de selectie. Op 28 september was hij wel bankzitter in de Europa League tegen Apollon Limassol.