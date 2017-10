Enkele trainers moeten vrezen in eerste klasse

STVV, Lokeren, KV Oostende, Anderlecht en AA Gent namen al vroeg afscheid van hun trainer. Er hangt nieuw onheil in de lucht.

Racing Genk wist niet te winnen tegen laagvlieger Eupen en blijft in de rechterkolom hangen. Voorzitter Peter Croonen stelt echter dat "iedereen verliest" alsbuiten zou vliegen. Bij KRC Genk willen ze anders zijn.Anderzijds valt in de wandelgangen de naam van Yves Vanderhaeghe, die ontslagen werd bij KV Oostende en T2 van Hein Vanhaezebrouck kan worden bij Anderlecht. Vanderhaeghe wordt ook aan Standard gelinkt, waarop een flinterdunne koord wandelt.Een ontslag van Sa Pinto zou voor het bestuur echter nieuw gezichtsverlies zijn. En een nieuwe financiële klap.lijkt zich dezer dagen nog het meest zorgen te moeten maken. KV Kortrijk begon aardig, maar met een 3 op 18 stijgt de druk op de schouders van de Griekse trainer.AS Eupen kreeg op de negende speeldag de rode lantaarn toebedeeld.lijkt nog wat respijt te krijgen.zit nog stevig in het zadel bij KV Mechelen.