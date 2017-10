Nieuwe trainer KV Oostende is bekend

Na twee mooie seizoenen vloog Yves Vanderhaeghe na een magere 1 op 21. Zijn assistent Adnan Custovic - vorige zomer bij KV Kortrijk in beeld als hoofdtrainer - mocht zijn kans gaan. De voormalige aanvaller leidde de Kustjongens naar een vier op zes.

Yves Vanderhaeghe kreeg te horen dat er pas na tien speeldagen een evaluatie zou volgen. Hij sneuvelde na zeven duels. Ondertussen schijnt er terug wat licht de tunnel. KV Oostende pakte vier op zes en speelde de rode lantaarn door aan AS Eupen. Dat scheelt."Op basis van de signalen uit de kleedkamer en de prestaties op het veld kan Marc Coucke niet anders dan Custovic definitief als hoofdtrainer aanstellen", stelt HLN. "Belofte maakt schuld, maar meer nog, KVO vertoont na twee ellendige maanden eindelijk weer de kenmerken van het 'weireldploegsje' dat de voorbije twee seizoenen doorheen het Belgische voetballandschap raasde. Wees gerust, die Custovic blijft."De 39-jarige Bosniër belandde in 2006 bij Excelsior Moeskroen, na avonturen bij Le Havre, Laval en Amiens. Na drie seizoenen bij Les Hurlus volgde een transfer naar AA Gent. Een jaar later Germinal Beerschot, om in 2012 terug te keren naar Moeskroen. Custovic zwaaide in 2014 af bij RFC Doornik.De vijfvoudige Bosnische international ging in 2014 bij KV Kortrijk aan de slag als assistent van Yves Vanderhaeghe. Een jaar later trokken ze samen naar KV Oostende. Custovic behaalde zijn Pro License diploma en maakte maanden geleden al duidelijk dat hij stilaan zijn kans wou gaan als hoofdtrainer. Die opportuniteit volgde maanden later bij KV Oostende.