Tuur Dierckx: "Blijkbaar gaat het zo in het voetbal"

Op zijn 22ste heeft Tuur Dierckx al wat meegemaakt in het profvoetbal. Debuteren bij Club Brugge, uitgeleend aan KV Kortrijk, vroegtijdig teruggehaald, op de transferlijst gezet, kampioen spelen met Antwerp en twee tellen later in de B-kern belanden.





De flankaanvaller moest Antwerp verlaten. Uiteindelijk kreeg hij zelfs een vrije transfer aangeboden. Philippe Clement raapte Dierckx op.De voormalige belofteninternational rekende in de eerste clash tussen Waasland-Beveren en Antwerp af met Laszlo Bölöni en Luciano D'Onofrio."Ik heb een fantastische periode bij Antwerp gehad. Toen ik afgelopen zomer naar de B-kern werd gestuurd, voelde dat dan ook zeer onrechtvaardig aan", stelt Tuur Dierckx. "Er was geen enkele aanleiding voor en tot op vandaag heb ik daar nog steeds geen uitleg voor gekregen. Dat vind ik raar, maar blijkbaar gaat het zo in het voetbal.""Bij iedereen met wie ik vorig seizoen werkte, heb ik nog steeds een goed gevoel. De band met de fans is ook nog erg intens. Het respect is er nog steeds. Het zijn alleen de mensen die er vorig jaar nog niet waren die dat misschien niet hebben… Maar goed, zij doen hun job zoals zij denken dat ze het moeten doen. Dat is hun goed recht. Voor de rest heb ik daar niets aan toe te voegen."