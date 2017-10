Trainer niet het slachtoffer van koningsmoordenaar

Ook bij Bayern München vloog de trainer buiten. Carlo Ancelotti dan nog wel. Daar hoort een mega ontslagvergoeding bij. Maar ook een sappig verhaal.





Bayern München zette de Italiaanse coach aan de deur na een 3-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain. De spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.Maar Ancelotti had Bayern toch naar mooie prijzen geleid? Voorzitter Uli Hoeness bevestigde dat vijf spelers zich tegen de Italiaanse oefenmeester gekeerd hadden.Arjen Robben, Franck Ribéry, Manuel Neuer, Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels zouden de trainingen te licht en te kort gevonden hebben. Dus trainden ze bij. Maar Ancelotti verbood deze spelers dat nog te doen. Ze organiseerden dan maar extra trainingen op een andere plaats.Volgens enkele Duitse media was Mats Hummels de aanstichter van het ontslag van Carlo Ancelotti. De verdediger ontkent dat echter met klem."Er wordt over een koningsmoordenaar gesproken, maar dat is niet aan de orde. Ik weet niet waar die informatie vandaan komt of wie het geschreven heeft", reageert hij bij BILD. "Ik heb geen aandeel gehad in het vertrek van Ancelotti, voor de andere namen die genoemd worden kan ik niet spreken."