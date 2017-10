STVV in actie tegen Nederlandse club

De competitie valt even stil vanwege de laatste WK-voorrondematchen en andere interlands. Zo zijn Casper De Norre en Alexis De Sart opgeroepen voor de Belgische beloften. De andere Kanaries kunnen hun gang gaan tegen een club uit de Eredivisie.

Op donderdag 5 oktober speelt STVV op Stayen een oefenpartij tegen Roda JC. De aftrap is om 12 uur.Toegang via de STVV-receptie. De wedstrijd is gratis te volgen vanuit de Noord- en Westtribune.Jonas De Roeck last deze week nog vier trainingen in op het oefencomplex: maandag 15 uur, en dinsdag, woensdag en vrijdag om 10u30.Op zaterdag 14 oktober volgt een competitiematch in en tegen Sporting Lokeren.