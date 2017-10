"Door hem kreeg Teodorczyk meer vrijheid"

Landskampioen RSC Anderlecht hield de drie punten thuis tegen Standard. Henry Onyekuru zorgde vlak voor affluiten met een rake kopbal voor de overwinning. De Nigeriaan speelde in steun van diepe spits Lukasz Teodorczyk. Een goede beslissing van Nicolas Frutos volgens analist Alexandre Teklak.



"Met zijn loopbewegingen deed hij Teodorczyk goed. Doordat hij dichter bij hem speelt, eist Teo niet meer alle aandacht van de verdedigers op. Hij heeft dus meer vrijheid", stelt Teklak in La Dernière Heure. Die vrijheid deed de Pool deugd. Hij forceerde zelf een aantal mogelijkheden maar wrong ze de nek om of vond Ochoa op zijn weg.



"We zagen hem de bal bijhouden, dingen proberen. Simpelweg omdat Henry hem meer comfortabel liet voetballen. Voor mij is Onyekuru dan ook op zijn best achter de spits", besluit de ex-verdediger.



Henry Onyekuru maakte tegen de Rouches zijn vierde doelpunt van het seizoen.











MK