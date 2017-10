Voorzitter Racing Genk: "Dat blijft de ambitie"

© www.voetbalbelgie.be - DC

Zaterdag kwam Racing Genk niet verder dan een 3-3-gelijkspel op bezoek bij AS Eupen. De troepen van Albert Stuivenberg staan pas tiende in het klassement met 10 op 27. Ondanks de tegenvallende resultaten wil voorzitter Peter Croonen de ambitie om play-off 1 te halen niet opgeven.



"Daar is het veel te vroeg voor. Het zou stom zijn om op dit moment over de top drie of play-off 1 te praten, maar dat blijft natuurlijk wel de ambitieĒ, zegt Peter Croonen tegenover Het Laatste Nieuws.



"Een jaar dat Genk niet in play-off 1 zit, is een verloren jaar, maar we moeten nu een manier vinden om samen stap voor stap uit dit dal te klimmen."



Na de interlandbreak komt Excel Moeskroen op bezoek in de Luminus Arena.