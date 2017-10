Gaat AA Gent verder met Balette als T1?

Na het vertrek van Hein Vanhaezebrouck stoomden Peter Balette en Bernd Thijs de Buffalo's klaar voor de wedstrijd tegen leider Club Brugge. De aanpak sloeg zodanig aan dat de spelers door willen gaan met het trainersduo.



"De spelers geloven inderdaad dat déze technische staf de klus aankan”, citeerde Het Nieuwsblad Brecht Dejaegere. “Ze hebben het echt prima gedaan en ze werken ook al meer dan drie jaar met deze groep: dat merk je wel.”



“Welk type we nodig hebben?”, reageerde Birger Verstraete. “Een coach die dicht bij zijn spelers staat, iemand die deze spelersgroep laat voetballen, dat heb je vandaag ook gezien. Peter had zijn huiswerk gemaakt en ons verteld hoe we iets konden halen in Brugge. En hij zat erop. De analyses vooraf waren top en ook op afzondering verliep perfect. Weet je, ik zie wel brood in het trainersduo Balette-Thijs.”







MK