OFFICIEEL: Revelatie langer bij Sporting Lokeren

Amine Benchaib maakt sinds dit seizoen deel uit van de A-kern bij Sporting Lokeren. De 19-jarige Marokkaan maakte zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Beerschot Wilrijk. Benchaib was meteen goed voor twee assists. Tegen Standard viel hij in voor de geblesseerde Steve De Ridder en bracht de Waaslanders op voorsprong op Sclessin. Zijn goede prestaties worden nu beloond.



"De club en de speler gingen rond tafel zitten om over een verdere samenwerking te praten. Het resultaat daarvan is een contractverlenging tot juni 2021, met een optie voor nog een seizoen extra, zijnde 2021-2022", stellen de Waaslanders via het officiŽle clubkanaal.



Benchaib had nog een contract tot medio 2019 op Daknam. Tegen Zulte Waregem (1-3 winst) zat hij negentig minuten op de bank.



MK