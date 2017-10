Drie A-spelers bij reserven RSC Anderlecht

Landskampioen RSC Anderlecht hield de drie punten thuis tegen Standard. Hamdi Harbaoui viel een kwartier voor tijd in. Massimo Bruno zat negentig minuten op de bank. Emmanuel Sowah haalde de selectie niet. Het trio gaat wedstrijdritme opdoen bij de beloften.



"Uit de A-kern werden Emmanuel Sowah, Hamdi Harbaoui en Massimo Bruno geselecteerd om wedstrijdritme op te bouwen", aldus RSCA via de webstek.



De wedstrijd gaat door in het Van Roystadion in Denderleeuw (Stadionlaan 5). De bal gaat aan het rollen om 19.30 uur.











MK