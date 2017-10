Blessure voor spits AA Gent

AA Gent verloor met 2-1 op bezoek bij Club Brugge. In de slotfase liep Mamadou Sylla een blessure op.



"Tijdens een sprint voelde ik ineens een scheut in de dij", aldus Sylla tegenover Het Laatste Nieuws. "Ik vrees een beetje voor een spierscheur. Vandaag laat ik me onderzoeken, dan weten we allicht meer."



Door de interlandbreak is Sylla mogelijk inzetbaar tegen Waasland-Beveren op 14 oktober.











MK