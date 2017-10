Speler Club Brugge teleurgesteld over nationale ploeg

Leider Club Brugge hield de drie punten thuis tegen AA Gent (2-1). Bij de gelijkmaker van de Buffalo's ging Ethan Horvath niet vrijuit. De 22-jarige doelman is zeker van zijn plaats bij blauw-zwart maar kan bondscoach Bruce Arena voorlopig niet bekoren. Horvath werd niet geselecteerd voor de nationale ploeg.



"Een teleurstelling, maar ik kan het ergens wel plaatsen", zegt Horvath tegenover Het Laatste Nieuws. "De bondscoach kiest voor ervaren keepers die hij goed kent, omdat we nu echt wel resultaten moeten halen."



"Hopelijk kunnen we ons plaatsen voor het WK in Rusland, dan heb ik dit seizoen een extra doel om naar toe te werken", besluit hij.



Bondscoach Bruce Arena selecteerde Brad Guzan (Middlesbrough), Tim Howard (Colorado Rapids) en Nick Rimando (Real Salt Lake).











