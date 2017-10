Kopzorgen voor Marc Wilmots

Ivoorkust heeft vrijdag een goed resultaat nodig in en tegen Mali, in de strijd voor een plaats op het WK 2018 in Rusland. Bondscoach Marc Wilmots kent selectieproblemen.



Van de 24 geselecteerden gaven er al vijf forfait. Aanvoerder Gervinho is niet inzetbaar. Dat geldt ook voor Jean-Michaël Séri, Seydou Doumbia, Adama Traoré en Wilfried Bony.



Wilmots moest al rekening houden met de onbeschikbaarheid van Gradel en Zaha.

DC