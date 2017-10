Hazard: Nainggolan verdient een plaats bij de Rode Duivels

Geen Radja Nainggolan in de selectie van Roberto Martinez. Thorgan Hazard mag wel hopen op speelminuten tegen Bosnië-Herzegovina en Cyprus. De middenvelder van Borussia Mönchengladbach had Nainggolan graag bij de kern gehad.





De ene zijn dood is de andere zijn brood, geldt het spreekwoord. Thorgan Hazard ziet zijn speelkansen stijgen, zonder Radja Nainggolan en met zo weinig centrale middenvelders in de kern."Iedereen kent de kwaliteiten van Radja, hij is een schitterende speler", stelt de broer van kapitein Eden Hazard tegenover de RTBF. "Hij doet het uitstekend op de grasmat. Met zijn prestaties bij AS Roma verdient hij een plaats bij de Rode Duivels. Hij heeft ook laten zien dat hij een rol heeft in onze ploeg.""Het is jammer, maar we moeten de keuze van de bondscoach respecteren. Ik mis Radja want we spelen graag met de kaarten", grapt Thorgan Hazard.