Vanhaezebrouck vier uur bij Van Holsbeeck

Er is witte rook op komst in het dossier 'Hein Vanhaezebrouck RSC Anderlecht'. De voormalige trainer van AA Gent werd zaterdag al in Anderlecht gespot. Vandaag had hij een vier uur durend onderhoud met Herman Van Holsbeeck, op het oefencomplex.



Hein Vanhaezebrouck kan bij Anderlecht een contract voor drie jaar tekenen, met een salaris van 1,2 miljoen euro bruto per jaar.



Hij mag zijn eigen technische staf samenstellen. Yves Vanderhaeghe is in beeld als T2, Karim Belhocine als T3 en Gino Caen als fysical trainer. In dat scenario is er geen plaats voor Nicolas Frutos.



Het is nu wachten op de officiŽle bekendmaking. Anderlecht gaf in het weekend al aan dat er contact was en dat Vanhaezebrouck wat bedenktijd had gevraagd.