Benito Raman dolgelukkig met eerste doelpunt

Bij Standard kwam hij nog weinig in actie, eind augustus ging Benito Raman in op een aanbieding van Fortuna Düsseldorf, in de tweede Bundesliga. Raman speelt er op huurbasis. Zijn eerste doelpunt is een feit.

What a feeling to score my first goal in this derby !!! Perfect win again @f95 pic.twitter.com/6O2Lwc4mCF — Benito Raman (@RamanBenito) 2 oktober 2017

In de derby tegen MSV Duisburg mikte Raman de 3-1 voor Fortuna Düsseldorf binnen. Hij mocht alleen op de doelman af en liet die kans niet liggen.Düsseldorf staat met 22 op 27 alleen op kop in de tweede Bundesliga.De 22-jarige aanvaller verscheen zowel tegen Union Berlin, Greuther Fürth als Jahn Regensburg en MSV Duisburg aan de aftrap. Raman viel in tegen Sankt Pauli.De voormalige speler van AA Gent, Beerschot, KV Kortrijk en STVV ligt nog tot midden 2020 onder contract bij Standard.