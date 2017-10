"Ik teken voor 10 jaar in basis bij Club Brugge"

© www.voetbalbelgie.be - DC

Dion Cools viel in het begin van het seizoen naast de elf, de jongste weken loopt het goed voor de 21-jarige flankverdediger. Tegen AA Gent buffelde hij zelfs de winnende treffer binnen.



Tien jaar in de basis bij Club Brugge? Ja, daar teken ik onmiddellijk, antwoordde Cools in het fotohok van Extra Time. De jonge vleugelverdediger heeft een blauw-zwart hart, en dat was al zo toen hij nog maar een kind was.



Mijn band met Club Brugge was vroeger al aanwezig. Mijn papa is fan van Club en heeft me van jongs af aan aangeleerd dat het de beste ploeg van het land is, lachte Cools zijn tanden bloot.



Zelf was Cools een grote fan van Gert Verheyen, bij de nationale U19 nog even zijn coach geweest. Voor mij was Verheyen toen n van de beste spelers bij Club Brugge. Of ik een hem om een handtekening of een shirt heb gevraagd? Neen, dat niet. (lacht)