Belhocine koestert Vanhaezebrouck

Hein Vanhaezebrouck wil Yves Vanderhaeghe en Karim Belhocine als assistenten bij RSC Anderlecht. Belhocine staat te popelen om opnieuw samen te kunnen werken.





Ze leerden elkaar beter kennen bij KV Kortrijk, Vanhaezebrouck als speler, Belhocine als aanvoerder. Toen Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent belandde, volgde Belhocine in zijn spoor. Hij kwam weinig aan spelen toe bij de Buffalo's, maar Vanhaezebrouck had niets dan lof voor Belhocine, voor zijn rol in de kleedkamer."Van elke coach steek je wel iets op, maar Hein heeft me het meest bijgebracht en het meest beÔnvloed", stelde Karim Belhocine in een interview. "Hij is een persoon en een trainer die heel belangrijk is geweest in mijn leven."De 39-jarige Fransman wordt bij Anderlecht de nieuwe T3.Karim Belhocine genoot zijn jeugdopleiding bij Olympique Lyon en trok een jaar naar de Portugese tweedeklasser Espinho. Na passages bij twee kleinere Franse clubs belandde hij via Excelsior Virton bij KV Kortrijk, waar hij drie jaar bleef. Er volgden nog een seizoen bij Standard, twee bij Waasland-Beveren en eentje bij AA Gent.Hij was in 2015/2016 assistent-trainer bij KV Kortrijk. Vorig seizoen werkte hij er als trainer en technisch directeur, hoewel hij nog geen Pro License-diploma op zak had. Belhocine was er dit seizoen actief als TD.