Dries Mertens: "Ik heb er zo hard voor gevochten"

De Rode Duivels stonden even op de eerste plaats in de FIFA Ranking. Op het vorige WK en EK sneuvelden ze in de kwartfinales. Het gaat goed, maar het mocht nog wat meer en beter zijn. Dries Mertens kijkt alvast met veel ambitie naar het WK 2018 in Rusland uit.





"We weten dat het heel moeilijk wordt, maar we zullen natuurlijk wel meedoen om het tornooi te winnen", stelt de aanvaller van Napoli bij VRT Nieuws. "We hebben meer ervaring met zo'n tornooien, een aantal jongens spelen nu ook op een hoger niveau, dat is allemaal goed voor het WK."Zijn trainer Maurizio Sarri hoopt dat Roberto Martinez Dries Mertens aan de kant laat tegen BosniŽ en Cyprus. Hij zou toe zijn aan wat rust.De Leuvenaar is het daar niet mee eens. "Waar Martinez mij zet, zal ik spelen. Mij maakt het niet uit waar ik speel, als ik maar speel", stelt Mertens tegenover Het Nieuwsblad."Ik heb zo hard gevochten voor mijn plek bij de Rode Duivels en dan wil ik die niet zo snel afgeven. En ik zal het niet rustiger aan doen omdat we al gekwalificeerd zijn voor het WK. Ik wil elke wedstrijd winnen. Als je je voetje terugtrekt, dan doe je jezelf meer pijn en is de kans groter dat je jezelf blesseert."