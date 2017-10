Lazio Roma opnieuw gestraft vanwege racistische spreekkoren

Zowel tegen Cagliari als Udinese mag Lazio Roma geen tickets verkopen voor de Curva Nord, de tribune waar de harde kern postvat. De club van Jordan Lukaku boet voor het wangedrag van die fans.



In de thuismatch tegen Sassuolo kregen de donkere spelers van die club te maken met racistische liedjes. De Italiaanse voetbalbond legt daarom deze straf op.



Het is niet de eerste keer dat Lazio Roma voor dergelijke zaken gestraft wordt. In april liep het fout in de derby tegen AS Roma.

MW