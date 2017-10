Vanhaezebrouck hoopt dat Belhocine wel komt

© www.voetbalbelgie.be - DC

Geen Yves Vanderhaeghe als T2 bij Anderlecht. De voormalige middenvelder wil als hoofdtrainer aan de slag blijven. Nicolas Frutos bedankte eveneens voor een rol in de nieuwe technische staf van Anderlecht. Karim Belhocine tekende nog niet.



"Karim Belhocine is een heel goede trainer waar ik bewondering voor heb. Ik ken zijn kwaliteiten en ik apprecieer ze enorm", vertelde Hein Vanhaezebrouck bij zijn persvoorstelling.



"In zijn laatste jaar als speler bij Kortrijk was hij al een halve trainer in de kleedkamer. Hij heeft veel kwaliteiten. Het zou goed zijn als hij naar hier komt."



Belhocine ligt nog onder contract bij KV Kortrijk als technisch directeur. De onderhandelingen lopen.