Van Holsbeeck heeft belangrijke boodschap voor Vanhaezebrouck

Hein Vanhaezebrouck leidde AA Gent in zijn eerste seizoen naar de landstitel. Een primeur voor de Buffalo's. Daarna volgden twee derde plaatsen. Gent deed het ook goed in Europa. Vanhaezebrouck wou en kreeg er meer verantwoordelijkheden. Denk maar aan het nieuwe oefencomplex, dat ruim 7 miljoen euro kostte.



Vanhaezebrouck tekende het complex zelf in 3D op zijn computer en daar ging de architect mee aan de slag.

Hij had bij AA Gent ook een belangrijke stem in het transferverhaal. Was zijn aandeel kleiner, dan kaartte hij dat graag in de media aan. Kortom, een sterke persoonlijkheid, die op zijn strepen staat.



"Ik hou van zulke mensen. Maar Anderlecht is anders georganiseerd dan AA Gent", stelt Herman Van Holsbeeck bij Sporza.



"Hier hebben we een structuur die al jaren bestaat. Hein kan zich concentreren op het voetbal op het veld."



DC