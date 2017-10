Vanhaezebrouck: "Zijn kop zotgemaakt"

Hein Vanhaezebrouck werkte bij KV Kortrijk succesvol samen met Yves Vanderhaeghe. De 53-jarige coach wou Vanderhaeghe naar Anderlecht halen als T2. Maar de voormalige speler van Anderlecht hapte niet toe.









Yves Vanderhaeghe had twee mooie seizoenen achter de rug bij KV Oostende. De motor sloeg dit seizoen echter niet terug aan, met een ontslag als gevolg."Dat is wat ik een beetje verwacht had. Ik was aangenaam verrast dat hij overwoog om terug te keren. Dat gaat over twee redenen: Anderlecht en Hein Vanhaezebrouck", zegt hij op zijn persconferentie."Maar het moment was voor hem niet ideaal. Er zijn nog trainers die op de wip zitten en er zijn andere clubs die zijn kop zot maken."