Neymar en Cavani terug vriendjes?

Toen Edinson Cavani een strafschop wou nemen tegen Olympique Lyon eiste Neymar de bal op. Daarna volgde een pak commotie. De heisa tussen Cavani en Neymar is nog altijd 'hot news' in Frankrijk. Volgens Cavani speelt er niets meer.



"Soms wordt van een mug een olifant gemaakt", laat Cavani weten. "De waarheid is dat sommige dingen groter lijken dan ze zijn. Als er zoiets in een team gebeurt, moet je dat bespreken in een gesloten ruimte, zonder dat iedereen erover hoort. Want alles in het voetbal heeft een oplossing."



"Zulke dingen horen nou eenmaal bij het voetbal. De situatie tussen ons is weer helemaal ontspannen. Alles is uitgesproken."



Naar verluidt zou Cavani een extra bonus van één miljoen euro krijgen als hij opnieuw topschutter wordt in de Ligue 1.



