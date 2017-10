FC Barcelona nieuwe transferplannen met Coutinho?

Na het vertrek van Neymar ging FC Barcelona voluit voor Philippe Coutinho. Maar Liverpool weigerde de Braziliaanse international te laten gaan. Er duiken nieuwe speculaties op.

Volgens El Mundo Deportivo zal Barça al in de wintermercato een nieuwe poging ondernemen. Er is sprake van een bod van 80 miljoen euro plus 30 miljoen aan bonussen.De fans van FC Barcelona namen de directie onder vuur, omdat ze Coutinho niet wisten binnen te halen in augustus."Na weken van onderhandelen en biedingen, stelde Liverpool de prijs vast op 200 miljoen euro. Dat wilden wij niet betalen", reageerde directeur Albert Soler.