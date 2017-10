Afschaffing play-offs? Club Brugge is voorstander

Bij de start van het seizoen 2009/2010 werd het aantal eersteklassers teruggebracht tot zestien. De Pro League koos ook voor een systeem met play-offs. Bij Club Brugge vinden ze dat het na acht jaar tijd is voor een grondige evaluatie. Wat zijn de voor- en nadelen?

Een van de argumenten van de voorstanders was een stijging van het niveau. Met zestien clubs viel er ook meer geld te verdelen."Ik zou dat ten gronde willen herbekijken. Ik ben nooit meegegaan in het verhaal dat je daardoor het niveau van je competitie naar omhoog trekt", stelt Vincent Mannaert, CEO van Club Brugge, in Sport/Voetbalmagazine.

"In alle eerlijkheid: zie jij veel mooie wedstrijden in de play-offs? Veel intensiteit, ja, en grote belangen. Maar goed voetbal?"

Iik ben voorstander om dit te herbekijken en om gedurende een bepaalde periode naar een vlakke competitie terug te keren, mét ruimte voor bekerwedstrijden in het weekend. Play-offs leggen ook druk op de kalender."